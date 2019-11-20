Grubr Eats Helps us Explore Healthy Thanksgiving Foods

Grubr Eats joined us in the the studio today to show us some healthy Thanksgiving options. Check out their recipe for Sweet Potato Pie Bisque below! It’s gluten free and vegan.
SWEET POTATO PIE BISQUE
SERVING 6
VEGAN, GLUTEN FREE, DAIRY FREE
2 LARGE SWEET POTATOES, PEELED & DICED
1 LARGE CARROT, PEELED & DICED
1 LARGE LEEK, DICED
1/2 RED ONION, DICED
2 PIECES OF TURMERIC
1 PIECE OF GINGER
1 CUP COCONUT MILK
3 CUPS OF VEGETABLE STOCK
TBSP CINNAMON
TBSP NUTMEG
TBSP ALL SPICE
3 TBSP HONEY
3 TBSP OLIVE OIL
2 TBSP COCONUT OIL
SALT & PEPPER TO YOUR LIKING
CANDIED PECANS, GARNISH
ADD OLIVE OIL & COCONUT OIL TO PAN ON MEDIUM HEAT
ADD NEXT 6 INGREDIENTS AND SAUTE UNTIL A CARAMEL COLOR APPEARS ON VEGETABLES
ADD VEGETABLE STOCK, SIMMER 1/2 HOUR UNTIL ALL INGREDIENTS ARE SOFT
ADD COCONUT MILK, CINNAMON, NUTMEG, ALL SPICE AND HONEY
TASTE, ADD SALT AND PEPPER
LET STAND 1/2 HOUR
BLEND UNTIL VERY SMOOTH
RE-HEAT TO DESIRED TEMP, TOP WITH CANDIED PECANS AND SERVE